Правила, яких треба дотримуватись при виявленні вибухонебезпечних предметів

Базові правила поведінки з вибухонебезпечними предметами допомагають зберегти життя та здоров'я. Про це повідомляє МВС.

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Сьогодні Україна одна з найбільш замінованих держав, і ця загроза, на жаль, надовго.

Спеціалісти з мінної безпеки Національної гвардії України підготували рекомендації, які допоможуть врятувати життя і зберегти здоров'я при виявленні підозрілих предметів:

Негайно зупиніться та спробуйте вказати небезпечне місце. Наприклад, кольоровим одягом. Так спеціальним службам буде легко знайти точне місце вибухівки.

Відійдіть від місця, де ви виявили вибухівку, на безпечну відстань – приблизно 200 метрів.

Відходити обов'язково потрібно максимально точно тим самим шляхом, яким ви прийшли.

З безпечного місця необхідно відразу повідомити компетентні органи (поліцію, службу з надзвичайних ситуацій) про підозрілий предмет та місце його розташування.

Нагадаємо, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування через велику кількість боєприпасів, залишених окупантами.

У зв'язку з цим Червоний Хрест підготував відеоролик, в якому детально розповідається, як поводитися, щоб уберегтися від мін.