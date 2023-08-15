Рада планирует декриминализировать порно в Украине

В Верховной Раде работают над законопроектом, который исключит из Уголовного кодекса ответственность за большинство видов деятельности, связанных с изготовлением порнофильмов.

Об этом 15 августа сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Легализация порно в Украине: что известно о законопроекте

"Все. За все остальное из ст.301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год ", — заметил Железняк.

На сайте Рады текст документа отсутствует, он появится до 18 августа включительно. Известно, что над текстом работала рабочая группа, в которую вошли правоохранительный комитет, BRDO и другие общественные организации, госорганы.

Сравнительная таблица законопроекта о декриминализации порно. Фото: Ярослав Железняк Сравнительная таблица законопроекта о декриминализации порно. Фото: Ярослав Железняк Сравнительная таблица законопроекта о декриминализации порно. Фото: Ярослав Железняк Сравнительная таблица законопроекта о декриминализации порно. Фото: Ярослав Железняк

Порно в Украине легализуют: что оставят под запретом

Уголовную ответственность сохранят исключительно за:

порно без согласия (deep fake);

экстремальное порно (зоо-, некрофилия);

порно с/для несовершеннолетних (здесь еще и усиливаем).

Железняк подчеркнул, что сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми – отдельные статьи, эти действия остаются уголовными преступлениями.

Согласно действующему законодательству, публиковать контент и получать доход от соответствующих сервисов в Украине запрещено. Такие действия влекут наказание в виде семи лет за решеткой.

Напомним, в 2022 году граждане обращались к президенту с предложением легализовать порно и эротику в Украине. Петиция набрала 25 тысяч голосов.

Авторы называют порнографию "искусством" и аргументируют свою идею результатами исследований психологов, утверждая, что "где нет цензуры на обнажение и секс вообще не существует сексуальных преступлений". Однако глава государства передал тогда рассмотрение этого вопроса правительству.

Заметим, что к порнографическому контенту относят видео, транслируемые на сервисе OnlyFans. Автор петиции указывал, что люди, зарабатывающие на этой платформе, также поддерживают ВСУ.

Кроме этого, именно этот сервис за первый квартал действия "налога на Google" уплатил в бюджет более $600 тыс.

Источник фото: ua.depositphotos.com