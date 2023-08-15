Рада планує декриміналізувати порно в Україні

У Верховній Ради працюють над законопроєктом, який виключить з кримінального кодексу відповідальність за більшість видів діяльності, пов'язаних з виготовленням порнофільмів.

Про це 15 серпня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Легалізація порно в Україні: що відомо про законопроєкт

"Все. За все інше зі ст.301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ на рік", — зауважив Железняк.

Наразі на сайті Ради текст документа відсутній, він з'явиться до 18 серпня включно. Відомо, що над текстом працювала робоча група, до якої увійшли правоохоронний комітет, BRDO та інші громадські організації, держоргани.

Порівняльна таблиця законопроєкта про декриміналізацію порно. Фото: Ярослав Железняк Порівняльна таблиця законопроєкта про декриміналізацію порно. Фото: Ярослав Железняк Порівняльна таблиця законопроєкта про декриміналізацію порно. Фото: Ярослав Железняк Порівняльна таблиця законопроєкта про декриміналізацію порно. Фото: Ярослав Железняк

Порно в Україні легалізують: що залишать під забороною

Кримінальну відповідальність збережуть виключно за:

порно без згоди (deep fake);

екстремальне порно (зоо-, некрофілія);

порно з/для неповнолітніх (тут ще й посилюємо).

Железняк підкреслив, що сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми — окремі статті, ці дії лишаються кримінальними злочинами.

Згідно з діючим законодавством, публікувати контент і отримувати дохід від відповідних сервісів в Україні заборонено. Такі дії тягнуть за собою покарання у вигляді семи років за ґратами.

Нагадаємо, в 2022 році громадяни зверталися до президента з пропозицією легалізувати порно та еротику в Україні. Петиція набрала 25 тисяч голосів.

Автори називають порнографію "мистецтвом" та аргументують свою ідею результатами досліджень психологів, стверджуючи, що "де немає цензури на оголення і секс взагалі не існує сексуальних злочинів". Проте очільник держави передав тоді розгляд цього питання уряду.

Зауважимо, що до порнографічного контенту відносять відео, які транслюють на сервісі OnlyFans. Автор петиції вказував, що люди, які заробляють на цій платформі також підтримують ЗСУ.

Крім цього, саме цей сервіс за перший квартал дії "податку на Google" сплатив в бюджет більш ніж $600 тис.

Джерело фото: ua.depositphotos.com