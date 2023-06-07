Рашисты не имеют здравого смысла: жителям Энергодара советуют покинуть город

Действия российских оккупантов на Каховской ГЭС свидетельствуют о том, что рашисты не имеют здравого смысла, а потому не колеблясь могут совершать подобные техногенные катастрофы. Поэтому пребывание захватчиков на Запорожской АЭС несет угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Об этом заявил президент ГП "Энергоатом" Петр Котин в комментарии для телемарафона "Единые новости".

По его словам, все энергоблоки Запорожской АЭС сейчас не работают, поэтому непосредственное снижение уровня воды не влияет на работу ЗАЭС. Но не знает, что угрозы нет.

Котин считает, что ЗАЭС находится под угрозой, поскольку там много ядерного материала и других опасных веществ. Поэтому у окупантов есть множество способов наделать какой-то беды с утечкой радиации и загрязнением территории радиоактивными материалами.

"Это легче сделать, чем то, что они уже сделали из ГЭС", – рассказал Котин.

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк комментарии проекта "Радио Свобода" "Новости Приазовья", рассказал, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому имеющим возможность жителям близлежащего Энергодара мэрия советует покинуть город.

Самойдюк призвал жителей держать транспорт полностью заправленным, а все тревожные чемоданы с документами держать упакованными на поготове.

"Если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что оккупанты будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", - добавил заместитель городского головы Энергодара.

В "Энергоатом" подчеркивают, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.