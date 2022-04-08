С начала войны в Чернигове погибли около 700 человек — мэр

С начала полномасштабного вторжения России в Чернигове погибли около 700 жителей. Десятки изувеченных тел опознать невозможно.

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Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, пишет Укринформ.

"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", — сказал Атрошенко.

Он добавил, что среди погибших 70 тел неопознанные. Имена остальных известны.

40 человек считаются пропавшими без вести, но фактически их можно считать погибшими, потому что их видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных обстрелами со стороны россиян, уточнил городской голова Чернигова.

Атрошенко рассказал, что в городе осталось около 80-95 тысяч человек. До войны население Чернигова составляло 285-290 тысяч человек.

Враг беспощадно обстреливал Чернигов. Как заявил городской голова Владислав Атрошенко, "город практически полностью разрушен и проще сосчитать те дома, которые еще уцелели".

4 апреля открылось автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.

Ранее в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.