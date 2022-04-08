З початку війни у Чернігові загинуло близько 700 людей — мер

З початку повномасштабного вторгнення Росії у Чернігові загинуло близько 700 мешканців. Десятки понівечених тіл упізнати неможливо.

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Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко, пише Укрінформ.

"За час війни у Чернігові загинуло приблизно 700 людей, це сукупно і військових, і цивільних", – сказав Атрошенко.

Він додав, що серед загиблих 70 тіл непізнані. Імена інших відомі.

40 людей вважаються зниклими безвісті, але фактично їх можна вважати загиблими, бо їх бачили біля будівель та автомобілів, знищених обстрілом з боку росіян, уточнив міський голова Чернігова.

Атрошенко розповів, що у місті залишилося близько 80-95 тисяч людей. До війни населення Чернігова становило 285-290 тисяч жителів.

Ворог нещадно обстрілював Чернігів. Як заявив міський голова Владислав Атрошенко, "місто практично повністю зруйноване і простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли".

4 квітня відкрився автомобільний рух із Києва до Чернігова та назад.

Раніше у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.