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Категория
Общество
Дата публикации

С ноября жители деоккупированных территорий будут получать 2200 грн

В Мининтеграции анонсировали дополнительные выплаты 2200 гривен жителям освобожденных территорий
В Мининтеграции анонсировали дополнительные выплаты 2200 гривен жителям освобожденных территорий. Фото: Pixabay

С ноября жители недавно освобожденных от оккупантов территорий будут получать денежную помощь в размере 2 200 грн.

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Об этом в эфире национального марафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Минреинтеграции.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – подчеркнула Верещук.

Она не уточнила, с какой периодичностью будет выплачиваться эта помощь.

Сейчас на освобожденных территориях Харьковской и Херсонской областях гражданам, фактически проживавшим там на момент деоккупации, через "Укрпочту" выплачивают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

Напомним, что 3 октября украинские военные полностью зачистили Лиман в Донецкой области от российских оккупантов.

Кроме того, ВСУ взяли под свой контроль пять населенных пунктов вблизи Лимана.

Автор:
Светлана Манько