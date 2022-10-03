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З листопада мешканці деокупованих територій будуть отримувати 2200 грн
Починаючи з листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.
Про це в ефірі національного марафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Мінреінтеграції.
"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", – наголосила Верещук.
Вона не уточнила, з якою періодичністю буде виплачуватися ця допомога.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі на звільнених территоріях Харківщині та Херсонщині громадянам, що фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" виплачують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.
Нагадаємо, що 3 жовтня українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів.
Крім того, ЗСУ взяли під свій контроль п'ять населених пунктів поблизу Лиману.