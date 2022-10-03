З листопада мешканці деокупованих територій будуть отримувати 2200 грн

Починаючи з листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

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Про це в ефірі національного марафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Мінреінтеграції.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", – наголосила Верещук.

Вона не уточнила, з якою періодичністю буде виплачуватися ця допомога.

Наразі на звільнених территоріях Харківщині та Херсонщині громадянам, що фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" виплачують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

Нагадаємо, що 3 жовтня українські військові повністю зачистили Лиман на Донеччині від російських окупантів.

Крім того, ЗСУ взяли під свій контроль п'ять населених пунктів поблизу Лиману.