С понедельника грузовикам запрещается заезд в Киев во время воздушной тревоги

С 22 мая запрещается заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева - сообщила прессслужба КГГА.

Запрет будет касаться грузового транспорта общей массой более 4,5 тонн.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", - рассказали в КГГА.

Также с понедельника наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия .

Водители общественного транспорта должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.

Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Напомним, после последней ракетной атаки в военную администрацию Киева поступили многочисленные жалобы по поводу того, что укрытия были закрыты и в них невозможно было попасть.

Городские власти обещают в сжатые сроки проинспектировать все укрытия города и зафиксировать все объекты, к которым жители не имеют доступа.