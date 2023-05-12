В Минобороны назвали, сколько воздушных тревог прозвучало в Киеве с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2022 года, в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. Об этом сообщило министерство обороны в Twitter.

В общем, сигнал воздушной тревоги в столице длился 851 час 38 минут, что равняется более 35 дням.

"Более двух месяцев "стражи киевского неба" работают безупречно - ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", - напомнили в Минобороны.

Как ранее сообщали журналисты, благодаря поступлению в Украину новых систем противовоздушной обороны западного производства в октябре и ноябре, а также квалификации украинских военных, в декабре Украина сообщила о перехвате около 80% российских крылатых ракет .

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

Впоследствии официальные лица США подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot. До сих пор эта система применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвук была чисто теоретической.

Отметим, 8 мая Россия нанесла самый массовый удар по Киеву с начала полномасштабного вторжения. Благодаря ПВО все дроны были сбиты.