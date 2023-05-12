У Міноборони назвали, скільки повітряних тривог пролунало в Києві з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2022 року, в Києві пролунало 740 повітряних тривог. Про це повідомило міністерство оборони в Twitter.

Загалом, сигнал повітряної тривоги у столиці тривав 851 годину 38 хвилин, що прирівнюється понад 35 дням.

“Понад два місяці “вартові київського неба” працюють бездоганно - жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі”, - нагадали в Міноборони.

Як раніше повідомляли журналісти, завдяки надходженню в Україну нових систем протиповітряної оборони західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню кваліфікації українських військових, в грудні Україна повідомила про перехоплення близько 80% російських крилатих ракет.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".

Згодом офіційні особи США підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Досі ця система застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Зазначимо, 8 травня Росія завдала наймасовішого удару по Києву з початку повномасштабного вторгнення. Завдяки ППО всі дрони були збиті.