З понеділка вантажівкам заборонятиметься заїзд до Києва під час повітряної тривоги

З 22 травня заборонятиметься заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Відповідне рішення сухвалила Рада оборони міста Києва - повідомила пресслужба КГГА.

Заборона стосуватиметься вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни.

“Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто”, - розповіли в КМДА.

Також з понеділка наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

Водії громадського транспорту мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.

Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках, тощо.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки до військової адміністрації Києва надійшли численні скарги щодо того, що укриття були зачинені і до них неможливо було потрапити.

Міська влада обіцяє в стислий термін проінспектувати усі укриття міста і зафіксувати усі об’єкти, до яких жителі не мають доступу.