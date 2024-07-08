Сокращение помощи беженцам: как найти бесплатное жилье в Польше

В связи с изменениями в финансовой поддержке украинских беженцев в Польше правительство и благотворительные организации предлагают альтернативные пути поиска бесплатного жилья. Об этом сообщает Ukrainian in Poland.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

В июле 2024 года польское правительство приняло решение о прекращении программы финансовой поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в день семьям, предоставлявшим убежище беженцам из Украины.

Обоснованием этого решения со стороны правительства стала необходимость оптимизации расходов бюджета и снижения финансовой нагрузки на государство. Представители украинской диаспоры, а также многочисленные общественные объединения выразили обеспокоенность по поводу возможного ухудшения условий проживания беженцев в связи с этим решением.

Где украинцам искать бесплатное жилье в Польше

Украинцам, которые ищут бесплатное жилье в Польше, рекомендуется проверять объявления на официальных правительственных ресурсах. Один из таких ресурсов – Pomagam Ukrainie, где публикуются предложения по временному проживанию, контактная информация местных администраций и прочее.

Некоторые благотворительные организации и фонды активно включены в помощь украинцам, которые ищут бесплатное жилье.

Также продолжают функционировать центры приёма и пункты помощи для украинских беженцев. Во многих городах действуют временные центры приема, обеспечивающие жилье и другие необходимые ресурсы. Информацию о таких центрах можно найти на местных веб-сайтах органов власти или обратившись непосредственно в местные администрации.

Информацию о доступном бесплатном жилье для украинцев в Польше можно найти в социальных сетях и онлайн-сообществах. Социальные сети играют немаловажную роль в коммуникации и помощи беженцам. На платформах, таких как Facebook, существует множество групп, посвящённых помощи украинцам в Польше.

Религиозные общины Польши активно помогают беженцам, предлагая жилье и другую поддержку. Многие такие сообщества в Польше открыли свои двери для украинских беженцев, предоставляя временное убежище и помощь. Часть таких предложений остается актуальной.

Кроме того, обращение в местные органы власти или центры социальной защиты может быть полезным для получения информации о доступном бесплатном или социальном жилье. У муниципальных администраций часто есть специальные программы поддержки для беженцев и могут оказать необходимую помощь.

Сколько жителей Украины проживает на территории Польши

По данным посла Украины в Польше Василия Зварыча, количество граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.

Кроме того, до полномасштабного вторжения России в Украину в Польше проживали от 1,5 до 2 миллионов украинцев.