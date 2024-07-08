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Сокращение помощи беженцам: как найти бесплатное жилье в Польше
В связи с изменениями в финансовой поддержке украинских беженцев в Польше правительство и благотворительные организации предлагают альтернативные пути поиска бесплатного жилья. Об этом сообщает Ukrainian in Poland.
В июле 2024 года польское правительство приняло решение о прекращении программы финансовой поддержки, которая предусматривала выплату 40 злотых в день семьям, предоставлявшим убежище беженцам из Украины.
Обоснованием этого решения со стороны правительства стала необходимость оптимизации расходов бюджета и снижения финансовой нагрузки на государство. Представители украинской диаспоры, а также многочисленные общественные объединения выразили обеспокоенность по поводу возможного ухудшения условий проживания беженцев в связи с этим решением.
Где украинцам искать бесплатное жилье в Польше
Украинцам, которые ищут бесплатное жилье в Польше, рекомендуется проверять объявления на официальных правительственных ресурсах. Один из таких ресурсов – Pomagam Ukrainie, где публикуются предложения по временному проживанию, контактная информация местных администраций и прочее.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Некоторые благотворительные организации и фонды активно включены в помощь украинцам, которые ищут бесплатное жилье.
Также продолжают функционировать центры приёма и пункты помощи для украинских беженцев. Во многих городах действуют временные центры приема, обеспечивающие жилье и другие необходимые ресурсы. Информацию о таких центрах можно найти на местных веб-сайтах органов власти или обратившись непосредственно в местные администрации.
Информацию о доступном бесплатном жилье для украинцев в Польше можно найти в социальных сетях и онлайн-сообществах. Социальные сети играют немаловажную роль в коммуникации и помощи беженцам. На платформах, таких как Facebook, существует множество групп, посвящённых помощи украинцам в Польше.
Религиозные общины Польши активно помогают беженцам, предлагая жилье и другую поддержку. Многие такие сообщества в Польше открыли свои двери для украинских беженцев, предоставляя временное убежище и помощь. Часть таких предложений остается актуальной.
Кроме того, обращение в местные органы власти или центры социальной защиты может быть полезным для получения информации о доступном бесплатном или социальном жилье. У муниципальных администраций часто есть специальные программы поддержки для беженцев и могут оказать необходимую помощь.
Сколько жителей Украины проживает на территории Польши
По данным посла Украины в Польше Василия Зварыча, количество граждан Украины, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уменьшилось с 1,3 миллиона до 950 тысяч.
Кроме того, до полномасштабного вторжения России в Украину в Польше проживали от 1,5 до 2 миллионов украинцев.