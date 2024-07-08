Скорочення допомоги біженцям: як знайти безкоштовне житло у Польщі

У зв'язку зі змінами у фінансовій підтримці українських біженців у Польщі, уряд та благодійні організації пропонують альтернативні шляхи пошуку безкоштовного житла. Про це повідомляє Ukrainian in Poland.

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У липні 2024 року польський уряд ухвалив рішення про припинення програми фінансової підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на день родинам, що надавали притулок біженцям з України.

Обґрунтуванням цього рішення, з боку уряду, стала необхідність оптимізації витрат бюджету та зниження фінансового навантаження на державу. Представники української діаспори, а також численні громадські об'єднання висловили стурбованість щодо можливого погіршення умов проживання біженців у зв'язку з цим рішенням.

Де українцям шукати безкоштовне житло в Польщі

Українцям, які шукають безкоштовне житло в Польщі, рекомендується перевіряти оголошення на офіційних урядових ресурсах. Один з таких ресурсів – Pomagam Ukrainie, де публікуються пропозиції щодо тимчасового проживання, контактна інформація місцевих адміністрацій та інше.

Деякі благодійні організації та фонди також активно включені у допомогу українцям, які шукають безкоштовне житло.

Також продовжують функціонувати центри прийому та пункти допомоги для українських біженців. У багатьох містах діють тимчасові центри прийому, які забезпечують житло та інші необхідні ресурси. Інформацію про такі центри можна знайти на місцевих веб-сайтах органів влади або звернувшись безпосередньо до місцевих адміністрацій.

Інформацію про доступне безкоштовне житло для українців у Польщі можна також знайти у соціальних мережах та онлайн-спільнотах. Соціальні мережі відіграють важливу роль у комунікації та допомозі біженцям. На платформах, таких як Facebook, існує безліч груп, присвячених допомозі українцям у Польщі.

Релігійні громади Польщі активно допомагають біженцям, пропонуючи житло та іншу підтримку. Багато таких спільнот у Польщі відкрили свої двері для українських біженців, надаючи тимчасовий притулок і допомогу. Частина таких пропозицій залишається актуальною.

Крім того, звернення до місцевих органів влади або центрів соціального захисту може бути корисним для отримання інформації про доступне безкоштовне або соціальне житло. Муніципальні адміністрації часто мають спеціальні програми підтримки для біженців і можуть надати необхідну допомогу.

Скільки українців проживає на території Польщі

За даними посла України в Польщі Василя Зварича, кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Крім того, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 до 2 мільйна українців.