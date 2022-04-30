Спецслужбы РФ планировали беспорядки в Одессе 2 мая, найдено оружие и гранаты - полиция

В Одессе полицейские проводят масштабную отработку информации о возможной подготовке беспорядков 2 мая - в годовщину массовой гибели людей в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в 2014 году. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По имеющейся у сотрудников департамента информации, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и свержение государственного строя Украины", - заявили правоохранители.

Согласно их информации, замысел вражеских структур был в том, что криминалитет должен был оказывать влияние и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области, а финальной датой реализации таких преступных планов должно была стать 2 мая.

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с Государственным бюро расследований проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Судя по привлечению к мероприятиям ГБР, речь идет о проверке и среди должностных лиц, однако само бюро пока на этот счет ничего не сообщает.

"Уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и слежения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, изъяты гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации", - сообщили в полиции.

Отмечается, что после всех необходимых процессуальных мероприятий "действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация".

Напомним, что весь день 2 мая жителям Одессе нельзя будет выходить из дому из-за комендантского часа: он закончится только в 5:00 3 мая. В это время с городом не будет, в частности, железнодорожного сообщения, а вокзал, расположенный рядом с Куликовым полем, будет закрыт.