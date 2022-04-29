Во время продленного комендантского часа Одесса останется без поездов

На время действия продленного комендантского часа, с 1 по 3 мая, "Укрзализныця" временно отменила поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно, а также пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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В это время в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Продолжат движение по расписанию пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не въезжают в Одессу.

Напомним, в Одессе вводят длинный комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая. В это время запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

"Укрзализныця" с 27 апреля также ограничила маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.