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Під час продовженої комендантської години Одеса залишиться без поїздів

Під час продовженої комендантської години Одеса залишиться без поїздів
Потяг "Укрзалізниці"

На час дії продовженої комендантської години, з 1 по 3 травня, "Укрзалізниця" тимчасово скасувала потяги далекого сполучення, що курсують до Одеси та назад, а також приміські потяги. Про це повідомила прес-служба компанії.

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У цей час у місті буде закрито залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Продовжать рух за розкладом приміські потяги, які курсують на Одещині та не в'їжджають до Одеси.

Нагадаємо, в Одесі вводять довгу комендантську годину з вечора 1 травня до ранку 3 травня. У цей час заборонено перебування людей у зазначений період на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

"Укрзалізниця" з 27 квітня також обмежила маршрут проходження приміських поїздів у напрямку Одеса — Білгород-Дністровський.

Автор:
Сергій Горєлов
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