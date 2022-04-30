Спецслужби РФ планували заворушення в Одесі 2 травня, знайдено зброю та гранати - поліція

В Одесі поліцейські проводять масштабне відпрацювання інформації про можливу підготовку заворушень 2 травня - у річницю масової загибелі людей у Будинку профспілок на площі Куликове поле у 2014 році. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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"За наявною інформацією у співробітників департаменту, спецслужби рф через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які могли б призвести до підриву державності та були направлені на повалення державного ладу України", - заявили правоохоронці.

За їхньою інформацією, задум ворожих структур був у тому, що криміналітет мав впливати та діяти через своїх довірених осіб, які осіли на Одещині, а фінальною датою реалізації таких злочинних планів мала стати 2 травня.

Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з Державним бюро розслідувань проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Судячи із залучення до заходів ГБР, йдеться про перевірку і серед посадових осіб, проте саме бюро поки що з цього приводу нічого не повідомляє.

"Вже вилучили значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації", - повідомили у поліції.

Зазначається, що після всіх необхідних процесуальних заходів "діям кожної особи буде надано правову кваліфікацію".

Нагадаємо, що весь день 2 травня мешканцям Одеси не можна буде виходити з дому через комендантську годину: вона закінчиться лише о 5:00 3 травня. У цей час із містом не буде, зокрема, залізничного сполучення, а вокзал, розташований поряд із Куликовим полем, буде закрито.