Швеи и продавцы на фрилансе: кого ищут работодатели и сколько готовы платить

Внутренние перемещения по стране влекут за собой рост спроса и предложений во фриланс сфере. Так, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", треть работающего населения Украины уже имеет отдаленную работу.

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На какие вакансии самая большая конкуренция и сколько готовы платить за удаленный формат - в свежей аналитике OLX Работа .

В каких сферах востребованы услуги фрилансеров

Фриланс – не только о заработке в Интернете. Им может заниматься человек любой специальности, удачно "продающий" свои знания и выполняющий работу удаленно: водитель, портной или даже сантехник. Так, по данным сервиса OLX с марта по сентябрь 2022 года, больше всего вакансий на дистанционную работу было в категориях:

розничная торговля/продажи/закупки (9 825 тысяч объявлений),

реклама/дизайн/PR (2 832 тысяч объявлений),

образование/перевод (2 662 тысяч объявлений).

Не IT единственным: сколько на фрилансе могут зарабатывать бухгалтера и швеи

В течение семи месяцев войны работодатели активно искали менеджеров по продажам , за такую работу в среднем в сентябре предлагали 30 тысяч гривен, продавцов с заработной платой 8 тысяч гривен и администраторов - почти 24 тысяч гривен в месяц работы.

Также достаточно много было работы для копирайтеров с зарплатой в сентябре 27,5 тысячи гривен, дизайнеров (почти 22 тыс. грн) и SMM-менеджеров (17,5 тыс. грн).

Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные — им работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тысяч гривен в месяц работы, операторы колл-центра — 27 тысяч гривен и бухгалтера — 11 тысяч гривен.

При этом спрос с предложением на рынке труда удаленной работы несколько отличался. Так, украинцы больше всего интересовались такими вакансиями как:

оператор чата (46 отзывов поисковиков на 1 рабочее место);

копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);

менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);

администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);

диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.