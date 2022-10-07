Швачки та продавці на фрилансі: кого шукають роботодавці та скільки готові платити

Внутрішні переміщення країною спричиняють зростання попиту та пропозицій у фриланс сфері. Так, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", третина працюючого населення України вже має віддалену роботу.

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На які вакансії найбільша конкуренція та скільки готові платити за віддалений формат — у свіжій аналітиці OLX Робота.

У яких сферах затребувані послуги фрилансерів

Фриланс – не лише про заробіток в інтернеті. Їм може займатися людина будь-якої спеціальності, яка вдало “продає” свої знання та виконує роботу віддалено: водій, кравець чи навіть сантехнік. Так, за даними сервісу OLX з березня по вересень 2022 року найбільше вакансій на дистанційну роботу було у категоріях:

роздрібна торгівля / продажі / закупки (9 825 тисяч оголошень),

реклама / дизайн / PR (2 832 тисячі оголошень),

освіта / переклад (2 662 тисячі оголошень).

Не IT єдиним: скільки на фрилансі можуть заробляти бухгалтера та швачки

Впродовж семи місяців війни роботодавці активно шукали менеджерів з продажу, за таку роботу в середньому у вересні пропонували 30 тисяч гривень, продавців із заробітною платою 8 тисяч гривень та адміністраторів — майже 24 тисячі гривень за місяць роботи.

Також досить багато було роботи для копірайтерів із зарплатою у вересні 27,5 тисяч гривень, дизайнерів (майже 22 тис. грн) та SMM-менеджерів (17,5 тис. грн).

Крім того, для віддаленої роботи затребуваними були репетитори, швачки і кравці — їм роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тисяч гривень за місяць роботи, оператори колл-центру — 27 тисяч гривень та бухгалтера — 11 тисяч гривень.

При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи дещо відрізнявся. Так, українці найбільше цікавилися такими вакансіями як:

оператор чату (46 відгуків пошукачів на 1 робоче місце);

копірайтер (40 відгуків на 1 робоче місце);

менеджер інтернет-магазину (40 відгуків на 1 робоче місце);

адміністратор (28 відгуків на 1 робоче місце);

диспетчер (25 відгуків на 1 робоче місце).

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.