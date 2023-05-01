Украинцам на оккупированных территориях посоветовали брать паспорта РФ или эвакуироваться

Украинцам на оккупированных территориях рекомендуется не отказываться от российского паспорта в целях сохранения собственной жизни и выживания. Украинские власти будут воспринимать это как вынужденный шаг.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

По словам омбудсмена, указ лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина о депортации украинцев без российского гражданства с временно оккупированных территорий направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию и поставить в этом процессе точку.

Лубинец предполагает, что украинцы, которые откажутся от российских паспортов, будут арестованы. Это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Россия будет держать в плену на своей территории или временно оккупированной части Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда в любой способ через любую территорию других стран, но просто оттуда уехать. Мы понимаем, что это сейчас вопрос выживания на этой территории", - отметил Лубинец.

Он добавил, что сейчас разрабатывается законопроект, позволяющий украинцам потом отказаться от российского паспорта.

Лубинец подчеркнул, что РФ совершает военное преступление, но Украина не признает гражданство России как элемент совершения преступления украинцами.

"И в этом разрезе я публично, как омбудсмен Украины, говорю, что мы, как Украина, как государство, не признаем российский паспорт как элемент совершения преступления нашими гражданами. Опять же, в этом разрезе у нас звучали такие заявления, что будь- кто, кто взял российский паспорт на временно оккупированной территории, мы должны к нему применить какое-то влияние, возможно даже криминального характера. Я категорически против этого. Наши граждане это делают для того, чтобы выжить", - отметил омбудсмен.

Напомним, Путин подписал указ, предусматривающий возможность принудительной депортации граждан Украины, постоянно проживающих на территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые Россия 30 сентября 2022 объявила своими территориями .

Ранее Лубинец заявлял, что Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами на этой территории другого гражданства, и это не является основанием для потери гражданства Украины.