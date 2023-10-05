Украине удалось вернуть домой из оккупации еще 19 детей

5 октября украинской команде Save Ukraine удалось вывезти с временно оккупированных территорий еще 19 детей. Это была уже 12 спасательная миссия.

Об этом сообщил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка и СЭО Save Ukraine Николай Кулеба.

Согласно сообщению, команде Save Ukraine уже удалось вернуть с оккупированных территорий 196 детей.

Напомним, Саудовская Аравия и Турция также ведут переговоры с РФ и пытаются достичь соглашения по возвращению украинских детей, вывезенных в Россию и удерживаемых в детских домах или усыновленных российскими семьями.

Отметим, что 17 марта 2023 г. Международным уголовным судом в Гааге было выдан ордер на арест Марии Львовой-Беловой и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей.

По данным Киева, РФ украла около 20 тысяч несовершеннолетних украинцев. Для них в России создали более 70 лагерей "для перевоспитания".