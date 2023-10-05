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Суспільство
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Україні вдалося повернути додому з окупації ще 19 дітей

діти, депортація ділей
Україна повернула з окупованих територій 19 дітей. Фото: скріншот з відео

5 жовтня українській команді Save Ukraine вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій ще 19 українських дітей. Це була вже 12 рятувальна місія. 

Про це повідомив колишній уповноважений президента України з прав дитини та СЕО Save Ukraine Микола Кулеба.

Згідно з повідомленням, команді Save Ukraine вже вдалося повернути з окупованих територій 196 дітей.

Нагадаємо, Саудівська Аравія та Туреччина також ведуть перемовини з РФ та намагаються досягнути угоди для повернення українських дітей, вивезених до Росії та утримуваних у дитячих будинках або усиновлених російськими родинами.

Зауважимо, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Марії Львової-Бєлової та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна саме за незаконну депортацію українських дітей.

За даними Києва, РФ викрала близько 20 тисяч неповнолітніх українців. Для них окупанти створили понад 70 таборів "для перевиховання".

Автор:
Тетяна Гойденко