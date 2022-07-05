Украинка Марина Вязовская получила самую престижную награду в области математики - медаль Филдса

Международный математический союз объявил лауреатов Филдсовской премии — самой престижной математической награды, вручаемой раз в четыре года. В их число вошла выпускница Киевского национального университета Марина Вязовская.

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Об этом пишет портал Quanta magazine.

Украинка получила свою Филдсовскую медаль на Международном конгрессе математиков в Хельсинки, Финляндия. Эта конференция организовывается Международным математическим союзом каждые четыре года в связи с вручением медали Филдса.

На сегодняшней церемонии упомянул многие математические достижения Вязовской, в частности ее доказательство того, что устройство, называемое решеткой E8, представляет собой самую плотную упаковку сфер в восьми измерениях.

Работы Вязовской простираются в области теории чисел и связаны с упаковкой сфер. Также она является второй женщиной в истории и первой гражданкой Украины, получившая эту награду.

Конференция в этом году должна была состояться в Санкт-Петербурге. Но когда Россия вторглась в Украину в феврале, было принято решение перенести личную церемонию награждения в Финляндию.

Вязовская рассказала в интервью порталу, что после начала вторжения РФ в Украину к ней в Лозанну приехали как беженцы две сестры и племянники. Бабушка и родители, люди преклонного возраста, остались в Киеве.

Она призналась, что война отразилась на ее работе, много сил уходит на переживания. Говорит, что гордится Украиной, но у в ужасе от того, что приходится переживать ее семье и землякам.

"Это будет иметь огромные, тяжелые последствия, такой стресс и такой сильный страх не пройдут даром. Но тираны не могут помешать нам заниматься математикой. Есть хоть что-то, что они не могут у нас отнять", – добавила она.

Напомним, лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года за смелость стал президент Украины Владимир Зеленский. В ситуации войны Фонд Немцова принял решение номинировать на премию представителей Украины.