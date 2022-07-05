Українка Марина В'язовська здобула найпрестижнішу нагороду в галузі математики - медаль Філдса

Міжнародна математична спілка оголосила лауреатів Філдсівської премії — найпрестижнішої математичної нагороди, що вручається раз на чотири роки. До них увійшла випускниця Київського національного університету Марина В'язовська.

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Про це пише портал Quanta magazine.

Українка здобула свою Філдсовську медаль на Міжнародному конгресі математиків у Гельсінкі, Фінляндія. Ця конференція організовується Міжнародною математичною спілкою кожні чотири роки.

На сьогоднішній церемонії було згадано багато математичних досягнень В'язовської, зокрема її доказ того, що пристрій, званий ґратами E8, є найщільнішою упаковкою сфер у восьми вимірах.

Роботи В'язовської простягаються в галузі теорії чисел і пов'язані з пакуванням сфер. Також вона є другою жінкою в історії та першою громадянкою України, яка отримала цю нагороду.

Конференція цього року мала відбутися у Санкт-Петербурзі. Але коли Росія вторглася в Україну у лютому, було ухвалено рішення перенести особисту церемонію нагородження до Фінляндії.

В'язовська розповіла в інтерв'ю порталу, що після початку вторгнення РФ в Україну до неї в Лозанну приїхали як біженці дві сестри та племінники. Бабуся та батьки, люди похилого віку, залишилися у Києві.

Вона зізналася, що війна відбилася на її роботі, багато сил іде на переживання. Каже, що пишається Україною, але в жаху від того, що доводиться переживати її сім'ї та землякам.

"Це матиме величезні, тяжкі наслідки, такий стрес і такий сильний страх не пройдуть даремно. Але тирани не можуть перешкодити нам займатися математикою. Є хоч щось, що вони не можуть у нас відібрати", - додала вона.

Нагадаємо, лауреатом премії Бориса Нємцова 2022 року за сміливість став президент України Володимир Зеленський. У ситуації війни Фонд Нємцова ухвалив рішення номінувати на премію представників України.