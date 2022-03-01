"Укрзализныця" начала производство противотанковых ежей (ФОТО)

"Укрзализныця" наладила производство противотанковых "ежей" на 33 своих предприятиях из рельсов, предназначенных для ремонта путей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Камышин.

"Мы же мирная организация. Но когда на нашу страну нападают, мы помогаем обороняться. Поэтому мы уже несколько дней делаем железных ежиков. Задействовано 33 наших и уже 12 посторонних предприятий. По всей стране", – написал Камышин.

По его слова, к утру 1 марта "Укрзализныця" изготовила 831 конструкцию и отгружено 517 ежей.

Камышин добавил, что "Укрзализныця" закупала рельсы для ремонта и строительства новых путей.

"Но пока противотанковые устройства важнее, поэтому материалов хватит "еще на тысячи ежиков", – добавил глава правления УЗ.

Напомним, охранная компания "Шериф" будет выплачивать по 1 тысяче долларов за каждый уничтоженный танк российской армии в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что для выявления и нейтрализации российских диверсантов, а также усложнения передвижений оккупационных войск РФ по всей стране устанавливаются блокпосты.