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Суспільство
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"Укрзалізниця" розпочала виробництво протитанкових "їжаків" (ФОТО)

"Укрзалізниця" розпочала виробництво протитанкових "їжаків" (ФОТО)

"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на 33 своїх підприємствах із рейок, призначених для ремонту колій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишин.

"Ми ж мирна організація. Але коли на нашу країну нападають, ми допомагаємо оборонятися. Тому ми вже кілька днів робимо залізних їжаків. Задіяно 33 наші та вже 12 сторонні підприємства. По всій країні", – написав Камишин.

Фото 2 — "Укрзалізниця" розпочала виробництво протитанкових "їжаків" (ФОТО)

За його словами, до ранку 1 березня "Укрзалізниця" виготовила 831 конструкцію та відвантажено 517 їжаків.

Камишин додав, що "Укрзалізниця" закуповувала рейки для ремонту та будівництва нових шляхів.

"Але поки що протитанкові пристрої важливіші, тому матеріалів вистачить "ще на тисячі їжачків", – додав голова правління УЗ .

Фото 3 — "Укрзалізниця" розпочала виробництво протитанкових "їжаків" (ФОТО)

Нагадаємо, охоронна компанія "Шериф" виплачуватиме по 1 тисячі доларів за кожен знищений танк російської армії у Києві та Київській області.

Раніше повідомлялося, що для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересування окупаційних військ РФ по всій країні встановлюються блокпости.

Автор:
Дмитро Нарожний