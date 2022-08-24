В 2022 году за провозглашение независимости Украины проголосовали бы 97% украинцев - опрос

Если бы сейчас перед украинцами стоял выбор поддержать провозглашение независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) проголосовали бы за.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 17-18 августа.

Отметим, что в 1991 году за выход Украины из состава СССР и провозглашение независимости проголосовали 90,32% украинцев.

Согласно данным опроса, в 2021 году 80% респондентов проголосовали бы за независимость Украины, а в 2012 – только 62%.

Большинство украинцев видят свою страну в будущем свободной, независимой и богатой.

"Респондентам было предложено назвать три слова, которыми они видят будущую Украину. Первым словом чаще всего была "свободная". Также среди первых слов часто звучали "сильная", "цветущая", "процветающая", "мирная", "счастливая". Вторым признаком для характеристики будущего Украины опрошенные чаще всего употребляли "независимая". Третьим признаком - "богатая". Также использовали такие характеристики как "европейская", "развитая", "единая", - отмечают исследователи.

Отметим, что 2% граждан Украины ставятся к России положительно. Это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору. Среди респондентов, которые в начале февраля имели плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь, а 3% сейчас выбрали вариант "трудно сказать".

Источник фото: ua.depositphotos.com