У 2022 році за "вихід України із СРСР" проголосували б 97% українців — опитування

Якби зараз перед українцями стояв би вибір підтримати проголошення незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) проголосували б за.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня.

Зазначимо, що у 1991 році за вихід України із складу СРСР та проголошення незалежності проголосували 90,32 % українців.

Згідно з даними опитування, у 2021 році 80% респондентів проголосували б за незалежність України, а у 2012 – лише 62%.

Більшість українців бачать свою країну у майбутньому вільною, незалежною і багатою.

"Респондентам було запропоновано назвати три слова, якими вони бачать майбутню Україну. Першим словом найчастіше була "вільна". Також серед перших слів часто звучали "сильна", "квітуча", "процвітаюча", "мирна", "щаслива". Другою ознакою для характеристики майбутнього України опитані найчастіше вживали "незалежна". Третьою ознакою – "багата". Також використовували такі характеристики як "європейська", "розвинута", "єдина", — зазначають дослідники.

Зазначимо, що 2% громадян України ставлять до РФ позитивно. Це близько 500 000 осіб, тобто досить істотна кількість в абсолютному вимірі зберігає, незважаючи на очевидні факти, позитивне ставлення до агресору. Серед респондентів, які на початку лютого мали погане ставлення до Росії, 97 % продовжують його мати, а 3% зараз обрали варіант "важко сказати".

Джерело фото: ua.depositphotos.com