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В 2023 году самым популярным в Украине стало слово "мобилизация"
Слово "мобилизация" считается в Украине наиболее популярным в 2023 году, говорят представители проекта "Мыслово". Пиковый интерес к этому термину возник именно в декабре, когда правительство внесло в парламент соответствующий законопроект о мобилизации.
При этом слово "мобилизация" потеснила другого кандидата – популярное слово "контрнаступление".
"Контрнаступление, к сожалению, получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и, как следствие, принесло больше фрустрации, чем видимых результатов", - отметили представители "Мыслово".
Также среди претендентов на звание слова 2023 были:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Уклонист - человек, уклоняющийся от мобилизации.
- Яйца по 17 гривен – как символ коррупции в Министерстве обороны Украины.
- Блокада/деблокада — в связи с блокадой Россией украинских морских портов, а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, также блокирующих украинскую границу.
- Лето в Крыму – тезис начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова как символ завышенных ожиданий украинского общества от контрнаступления.
- Позиционная война — термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего Залужного о переходе войны на новый этап.
- Конфликт — несбывшиеся ожидания от контрнаступления привели к значительной турбулентности в украинском обществе.
- Дрон — резкое увеличение использования дронов, в частности FPV и морских дронов, оказало существенное влияние на ход боевых действий в 2023 году.
"Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стало ИИ (искусственный интеллект), хотя и его присутствие связано с интеграцией ИИ в военные системы", - отмечают представители проекта.
Напомним, проект "Мыслово" создан в 2012 году. За этот период наиболее популярными словами в разные годы были: евромайдан, киборги, безвиз, томос, коронавирус и т.д.
Какие слова интересовали украинцев в 2023 году
Согласно рейтингу Google, в прошлом году наши граждане активно искали, что такое гепатит А, ХАМАС, РЭБ, Редан, Каб. Также высокий интерес был к таким персонам, как Рустем Умеров, Спартак Суббота, Алексей Арестович и другие.
Среди покупок года компания отметила следующие позиции:
- Калий йодид,
- Генератор,
- Укрзализныця билеты онлайн,
- Айфон 15,
- Повербанк.
Также украинцы активно интересовались фильмами: Оппенгеймер, Аватар 2, Мавка, Форсаж 10, Джон Уик 4.
Ранее сообщалось, что в 2022 году компания Google назвала список наиболее популярных поисковых запросов. Тогда Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она заняла третье место, а в разделе "Новости" - первое.