В 2023 году самым популярным в Украине стало слово "мобилизация"

Слово "мобилизация" считается в Украине наиболее популярным в 2023 году, говорят представители проекта "Мыслово". Пиковый интерес к этому термину возник именно в декабре, когда правительство внесло в парламент соответствующий законопроект о мобилизации.

При этом слово "мобилизация" потеснила другого кандидата – популярное слово "контрнаступление".

"Контрнаступление, к сожалению, получило значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и, как следствие, принесло больше фрустрации, чем видимых результатов", - отметили представители "Мыслово".

Также среди претендентов на звание слова 2023 были:

Уклонист - человек, уклоняющийся от мобилизации.

Яйца по 17 гривен – как символ коррупции в Министерстве обороны Украины.

Блокада/деблокада — в связи с блокадой Россией украинских морских портов, а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, также блокирующих украинскую границу.

Лето в Крыму – тезис начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова как символ завышенных ожиданий украинского общества от контрнаступления.

Позиционная война — термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего Залужного о переходе войны на новый этап.

Конфликт — несбывшиеся ожидания от контрнаступления привели к значительной турбулентности в украинском обществе.

Дрон — резкое увеличение использования дронов, в частности FPV и морских дронов, оказало существенное влияние на ход боевых действий в 2023 году.

"Единственным словом из общемирового контекста в этом списке стало ИИ (искусственный интеллект), хотя и его присутствие связано с интеграцией ИИ в военные системы", - отмечают представители проекта.

Напомним, проект "Мыслово" создан в 2012 году. За этот период наиболее популярными словами в разные годы были: евромайдан, киборги, безвиз, томос, коронавирус и т.д.

Какие слова интересовали украинцев в 2023 году

Согласно рейтингу Google, в прошлом году наши граждане активно искали, что такое гепатит А, ХАМАС, РЭБ, Редан, Каб. Также высокий интерес был к таким персонам, как Рустем Умеров, Спартак Суббота, Алексей Арестович и другие.

Среди покупок года компания отметила следующие позиции:

Калий йодид,

Генератор,

Укрзализныця билеты онлайн,

Айфон 15,

Повербанк.

Также украинцы активно интересовались фильмами: Оппенгеймер, Аватар 2, Мавка, Форсаж 10, Джон Уик 4.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компания Google назвала список наиболее популярных поисковых запросов. Тогда Украина попала в топ поиска Google за 2022 год – в разделе поисковых запросов она заняла третье место, а в разделе "Новости" - первое.