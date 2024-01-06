У 2023 році найпопулярнішим в Україні стало слово “мобілізація”

Слово “мобілізація” вважається в Україні найбільш популярним у 2023 році, говорять представники проєкту “Мислово”. Піковий інтерес до цього терміну виник саме у грудні, коли уряд вніс до парламенту відповідний законопроект про мобілізацію.

При цьому слово “мобілізація” потіснила іншого кандидата - популярне слово “контрнаступ”.

“Контрнаступ, на жаль, отримав значно більше медійної підтримки, аніж матеріально-технічного забезпечення, і, як наслідок, приніс більше фрустрації, аніж видимих результатів”, - відмітили представники “Мислово”.

Також серед претендентів на звання слова 2023 року були:

Ухилянт — чоловік, який ухиляється від мобілізації.

Яйця по 17 гривень — як символ корупції у Міністерстві оборони України.

Блокада/деблокада — у зв’язку з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників та фермерів, які також блокують український кордон.

Літо в Криму — теза начальника Головного управляння розвідки Кирила Буданова як символ завищених очікувань українського суспільства від контрнаступу.

Позиційна війна — термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача Залужного про перехід війни на новий етап.

Конфлікт — несправджені очікування від контрнаступу призвели до значної турбулентності в українському суспільстві.

Дрон — різке збільшення використання дронів, зокрема FPV та морських дронів мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій в 2023 році.

“Єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку стало ШІ (штучний інтелект), хоча й його присутність пов’язана з інтеграцією ШІ у військові системи”, - зазначають представники проєкту.

Нагадаємо, проєкт “Мислово” створений у 2012 році. За цей період найбільш популярними словами в різні роки були: євромайдан, кіборги, безвіз, томос, коронавірус та ін.

Які слова цікавили українців у 2023 році

Згідно з рейтингом Google, минулого року наші громадяни активно шукали, що таке гепатит А, ХАМАС, РЕБ, Редан, Каб. Також висока зацікавленість була до таких персон, як Рустем Умеров, Спартак Субота, Олексій Арестович та ін.

Серед покупок року компанія відмітила такі позиції:

Калій йодід,

Генератор,

Укрзалізниця квитки онлайн,

Айфон 15,

Повербанк.

Також українці активно цікавилися такими фільмами: Оппенгеймер, Аватар 2, Мавска, Форсаж 10, Джон Уік 4.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році компанія Google назвала список найбільш популярних пошукових запитів. Тоді Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік – у розділі пошукових запитів вона посіла третю сходинку, а в розділі "Новини" - першу.