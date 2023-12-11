- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
Генератори знову в топі: Google назвала найпопулярніші товари серед українців у 2023 році
Пошуковий сервіс Google представив рейтинг найпопулярніших запитів серед українських користувачів за 2023 рік. У категорії "Покупка" опинилися, зокрема, генератори, калій йодид та iPhone 15, йдеться в блозі сервісу.
Найбільше українці вказували такі запити:
- Карта повітряних тривог
- Графік відключення світла
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep State
- Ізраїль
- Соледар
- Каховська ГЕС
- Євробачення 2023
Топовими в категорії "Покупка" стали:
- Калій йодид
- Генератор
- Укрзалізниця квитки онлайн
- Айфон 15
- Повербанк
- Німесил
- Аерогриль
- Старлінк
- 20 гривень до річниці війни
- Лампа на акумуляторі
Зауважимо, що торік генератор, повербанк, калій йодид і Starlink також були в цій категорії, але на першому, шостому, девʼятому та десятому місцях відповідно.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Список осіб, інтерес до яких у 2023-му зростав найбільше, виглядає наступним чином:
- Рустем Умєров
- Спартак Суббота
- Олексій Арестович
- Олександр Усик
- Володимир Путін
- Михайло Мудрик
- Кирило Буданов
- Дмитро Лінартович
- Ірина Фаріон
- Гарік Бірча
У топі категорії "Пішли назавжди" зазначені такі персони:
- Євген Пригожин
- Ніна Матвієнко
- Денис Монастирський
- Владлен Татарський
- Валентин Юдашкін
- Меттью Перрі
- Тото Кутуньйо
- Сергій Сивохо
- Вахтанг Кікабідзе
- Тіна Тернер
Із питанням "Що таке?" українці шукали:
- Гепатит А
- Хамас
- РЕБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Іпсо
- Касетні боєприпаси
Найпопулярнішими фільмами в українському сегменті Google опинилися:
- Оппенгеймер
- Аватар 2: Шлях води
- Мавка
- Форсаж 10
- Джон Уік 4
- Барбі
- П'ять ночей у Фредді
- Люксембург, Люксембург
- Чебурашка
- Вартові галактики 3
Серед серіалів список такий:
- Венздей
- Гарний лікар
- Криваві квіти
- Будиночок на щастя 4 сезон
- Мандалорець
- Зимородок
- Слово пацана
- Король Талси
- Джинні й Джорджія 2 сезон
- Відьмак 3 сезон
Джерело фото: ua.depositphotos.com