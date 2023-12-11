Генератори знову в топі: Google назвала найпопулярніші товари серед українців у 2023 році

Пошуковий сервіс Google представив рейтинг найпопулярніших запитів серед українських користувачів за 2023 рік. У категорії "Покупка" опинилися, зокрема, генератори, калій йодид та iPhone 15, йдеться в блозі сервісу.

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Найбільше українці вказували такі запити:

Карта повітряних тривог Графік відключення світла Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Ізраїль Соледар Каховська ГЕС Євробачення 2023

Топовими в категорії "Покупка" стали:

Калій йодид Генератор Укрзалізниця квитки онлайн Айфон 15 Повербанк Німесил Аерогриль Старлінк 20 гривень до річниці війни Лампа на акумуляторі

Зауважимо, що торік генератор, повербанк, калій йодид і Starlink також були в цій категорії, але на першому, шостому, девʼятому та десятому місцях відповідно.

Список осіб, інтерес до яких у 2023-му зростав найбільше, виглядає наступним чином:

Рустем Умєров Спартак Суббота Олексій Арестович Олександр Усик Володимир Путін Михайло Мудрик Кирило Буданов Дмитро Лінартович Ірина Фаріон Гарік Бірча

У топі категорії "Пішли назавжди" зазначені такі персони:

Євген Пригожин Ніна Матвієнко Денис Монастирський Владлен Татарський Валентин Юдашкін Меттью Перрі Тото Кутуньйо Сергій Сивохо Вахтанг Кікабідзе Тіна Тернер

Із питанням "Що таке?" українці шукали:

Гепатит А Хамас РЕБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Іпсо Касетні боєприпаси

Найпопулярнішими фільмами в українському сегменті Google опинилися:

Оппенгеймер Аватар 2: Шлях води Мавка Форсаж 10 Джон Уік 4 Барбі П'ять ночей у Фредді Люксембург, Люксембург Чебурашка Вартові галактики 3

Серед серіалів список такий:

Венздей Гарний лікар Криваві квіти Будиночок на щастя 4 сезон Мандалорець Зимородок Слово пацана Король Талси Джинні й Джорджія 2 сезон Відьмак 3 сезон

Джерело фото: ua.depositphotos.com