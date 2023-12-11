Генераторы снова в топе: Google назвала самые популярные товары среди украинцев в 2023 году

Поисковик Google представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей за 2023 год. В категории "Покупка" оказались, в частности, генераторы, йодид калий и iPhone 15, говорится в блоге сервиса.

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Больше всего украинцы указывали следующие запросы:

Карта воздушных тревог График отключения света Пригожин ChatGPT Оппенгеймер Deep State Израиль Соледар Каховская ГЭС Евровидение 2023

Топовыми в категории "Покупка" стали:

Калий йодид Генератор Укрзализныця билеты онлайн Айфон 15 Повербанк Нимесил Аэрогриль Старлинк 20 гривен к годовщине войны Лампа на аккумуляторе

Отметим, что в прошлом году генератор, повербанк, калий йодид и Starlink также были в этой категории, но на первом, шестом, девятом и десятом местах соответственно.

Список лиц, интерес к которым в 2023-м рос больше всего, выглядит следующим образом:

Рустем Умеров Спартак Суббота Алексей Арестович Александр Усик Владимир Путин Михаил Мудрик Кирилл Буданов Дмитрий Линартович Ирина Фарион Гарик Бирча

В топе категории "Ушли навсегда" указаны следующие персоны:

Евгений Пригожин Нина Матвиенко Денис Монастырский Владлен Татарский Валентин Юдашкин Мэттью Перри Тото Кутуньо Сергей Сивохо Вахтанг Кикабиде Тина Тернер

С вопросом "Что такое?" украинцы искали:

Гепатит А Хаммас РЕБ Редан Каб Сектор Газа Промзона Макеба Ипсо Кассетные боеприпасы

Самыми популярными фильмами в украинском сегменте Google оказались:

Оппенгеймер Аватар 2: Путь воды Мавка Форсаж 10 Джон Уик 4 Барби Пять ночей у Фредди Люксембург, Люксембург Чебурашка Стражи галактики 3

Среди сериалов список такой:

Венздей Хороший врач Кровавые цветы Домик на счастье 4 сезон Мандолорец Зимородок Слово пацана Король Талсы Джинни и Джорджия 2 сезон Ведьмак 3 сезон

Источник фото: ua.depositphotos.com