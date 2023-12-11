- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Генераторы снова в топе: Google назвала самые популярные товары среди украинцев в 2023 году
Поисковик Google представил рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей за 2023 год. В категории "Покупка" оказались, в частности, генераторы, йодид калий и iPhone 15, говорится в блоге сервиса.
Больше всего украинцы указывали следующие запросы:
- Карта воздушных тревог
- График отключения света
- Пригожин
- ChatGPT
- Оппенгеймер
- Deep State
- Израиль
- Соледар
- Каховская ГЭС
- Евровидение 2023
Топовыми в категории "Покупка" стали:
- Калий йодид
- Генератор
- Укрзализныця билеты онлайн
- Айфон 15
- Повербанк
- Нимесил
- Аэрогриль
- Старлинк
- 20 гривен к годовщине войны
- Лампа на аккумуляторе
Отметим, что в прошлом году генератор, повербанк, калий йодид и Starlink также были в этой категории, но на первом, шестом, девятом и десятом местах соответственно.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Список лиц, интерес к которым в 2023-м рос больше всего, выглядит следующим образом:
- Рустем Умеров
- Спартак Суббота
- Алексей Арестович
- Александр Усик
- Владимир Путин
- Михаил Мудрик
- Кирилл Буданов
- Дмитрий Линартович
- Ирина Фарион
- Гарик Бирча
В топе категории "Ушли навсегда" указаны следующие персоны:
- Евгений Пригожин
- Нина Матвиенко
- Денис Монастырский
- Владлен Татарский
- Валентин Юдашкин
- Мэттью Перри
- Тото Кутуньо
- Сергей Сивохо
- Вахтанг Кикабиде
- Тина Тернер
С вопросом "Что такое?" украинцы искали:
- Гепатит А
- Хаммас
- РЕБ
- Редан
- Каб
- Сектор Газа
- Промзона
- Макеба
- Ипсо
- Кассетные боеприпасы
Самыми популярными фильмами в украинском сегменте Google оказались:
- Оппенгеймер
- Аватар 2: Путь воды
- Мавка
- Форсаж 10
- Джон Уик 4
- Барби
- Пять ночей у Фредди
- Люксембург, Люксембург
- Чебурашка
- Стражи галактики 3
Среди сериалов список такой:
- Венздей
- Хороший врач
- Кровавые цветы
- Домик на счастье 4 сезон
- Мандолорец
- Зимородок
- Слово пацана
- Король Талсы
- Джинни и Джорджия 2 сезон
- Ведьмак 3 сезон
Источник фото: ua.depositphotos.com