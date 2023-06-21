В ГУР предупредили о лицах, которые для самопиара выдают себя за сотрудников разведки

В информационном пространстве появились лица, выдающие себя за сотрудников украинской военной разведки. На самом деле, они не имеют к ГУР никакого отношения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Соответствующее поведение используется для самопиара, но в то же время создает серьезные риски для информационной безопасности страны", - говорится в сообщении.

В ГУР призвали представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения более тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев/интервью/эфиров.

Как отмечается, официальные комментарии и информирование общества от имени ГУР МО предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.

Напомним, Россия с начала полномасштабного вторжения ведет против Украины войну еще и на информационном фронте. В частности, россияне время от времени делают "вбросы" о завышенных цифрах потерь Вооруженных сил Украины в войне и об исчезновении Главкома или других командующих. В Минобороны Украины объясняли, что "вбросами" оккупанты стремятся заставить Киев оправдываться и, таким образом, выдать как можно больше информации.

Недавно российская пропаганда придумала новый фейк и рассказывала, что "погиб" начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг эти фейки.