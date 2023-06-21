У ГУР попередили про осіб, які для самопіара видають себе за співробітників розвідки

В інформаційному просторі з'явилися особи, які видають себе за співробітників української воєнної розвідки. Насправді вони не мають до ГУР жодного відношення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

У ГУР закликали представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів/інтерв’ю/ефірів.

Як зазначається, офіційні коментарі та інформування суспільства від імені ГУР МО надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.

Нагадаємо, Росія від початку повномасштабного вторгнення веде проти України війну ще й на інформаційному просторі. Зокрема, росіяни час від часу роблять "вкиди" про завищені цифри втрат Збройних сил України у війні та про зникнення Главкома чи інших командувачів. У Міноборони України пояснювали, що "вкидами" окупанти прагнуть змусити Київ виправдовуватися і, таким чином, видати якомога більше інформації.

Нещодавно російська пропаганда придумала новий фейк і розповідала, що "загинув" начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Центр протидії дезінформації РНБО України спростував ці фейки.