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В Киеве 10-11 сентября пройдут сильные дожди. В КГГА опасаются подтоплений
По данным Укргидрометцентра, в Киеве 10 и 11 сентября ожидается ухудшение погоды и сильные дожди.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Во всех районах столицы гидрослужбы усиливают работу: очищают коллекторы дождевой канализации, дождеприемные колодцы и решетки ливневостоков", - говорится в сообщении.
К началу осадков гидрослужбы с техникой выедут на места возможных подтоплений. За такими локациями усилен мониторинг. В целом предприятие имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При обнаружении мест подтоплений на проезжей части или тротуарах киевлян просят обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.
Напомним, В Киевской области тушили торфяные пожары, поэтому в столице на этой неделе наблюдалась сильная задымленность воздуха.
А 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.