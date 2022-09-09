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У Києві 10-11 вересня будуть сильні дощі. У КМДА побоюються підтоплень
За даними Укргідрометцентру у Києві 10 та 11 вересня очікується погіршення погоди та значний дощ.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"У всіх районах столиці гідрослужби посилюють роботу: очищають колектори дощової каналізації, дощоприймальні колодязі і решітки зливостоків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до початку опадів гідрослужби із технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. За такими локаціями посилено моніторинг. Загалом, підприємство має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах киян просять звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19.
Нагадаємо, У Київській області гасили торф’яні пожежі, тому у столиці на цьому тижні спостерігалася сильна задимленість повітря.
А 2 вересня опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі.