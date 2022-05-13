В Киеве с августа частично заработает ТРЦ Retroville, подвергшийся вражескому ракетному удару

В Киеве ТРЦ Retroville, подвергшийся вражескому ракетному удару, откроется частично для посетителей в августе 2022 года. Полностью работу торгового центра планируется возобновить до марта 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании Stolitsa Group.

"В ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022-го и марте 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара был уничтожен крупный ТРЦ Retroville на жилом массиве Виноградарь в Киеве, в том числе полностью выгорело 12-этажное офисное здание, построенное по центру комплекса, а пристройка к зданию ТРЦ со спортивным клубом Sport Life оказалась разрушенной до основания. Официально сообщалось о восьми погибших.

При этом вскоре стало известно, что удар был нанесен после появления в сети видео с военной техникой возле ТРЦ. За размещение в сети видео с перемещением двух самоходных артиллерийских установок был задержан житель соседней новостройки.