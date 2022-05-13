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У Києві з серпня частково запрацює ТРЦ Retroville, зазнавший ворожого ракетного удару
У Києві ТРЦ Retroville, який зазнав ворожого ракетного удару, частково запрацює для відвідувачів у серпні 2022 року. Повністю роботу торговельного центру планують поновити до березня 2023 року.
Про це повідомили в прес-службі компанії Stolitsa Group.
"На ТРЦ Retroville вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022-го та березні 2023 року", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 березня в результаті російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі було знищено великий ТРЦ Retroville на житловому масиві Виноградар у Києві, у тому числі повністю вигоріла 12-поверхова офісна будівля, побудована по центру комплексу, а прибудова до будівлі ТРЦ зі спортивним клубом Sport Life виявилася зруйнованою вщент. Офіційно повідомлялося про вісім загиблих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому незабаром стало відомо, що удару було завдано після появи в мережі відео з військовою технікою біля ТРЦ. За розміщення в Мережі відео з переміщенням двох самохідних артилерійських установок було затримано мешканця сусідньої новобудови.