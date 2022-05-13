У Києві з серпня частково запрацює ТРЦ Retroville, зазнавший ворожого ракетного удару

У Києві ТРЦ Retroville, який зазнав ворожого ракетного удару, частково запрацює для відвідувачів у серпні 2022 року. Повністю роботу торговельного центру планують поновити до березня 2023 року.

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Про це повідомили в прес-службі компанії Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ будуть відкриті для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022-го та березні 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня в результаті російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі було знищено великий ТРЦ Retroville на житловому масиві Виноградар у Києві, у тому числі повністю вигоріла 12-поверхова офісна будівля, побудована по центру комплексу, а прибудова до будівлі ТРЦ зі спортивним клубом Sport Life виявилася зруйнованою вщент. Офіційно повідомлялося про вісім загиблих.

При цьому незабаром стало відомо, що удару було завдано після появи в мережі відео з військовою технікою біля ТРЦ. За розміщення в Мережі відео з переміщенням двох самохідних артилерійських установок було затримано мешканця сусідньої новобудови.