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В киевском ТРЦ Blockbuster Mall бесплатно начинает работать парк развлечений Galaxy
В Киеве в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall с 15 апреля начинает работу парк развлечений Galaxy. Об этом сообщила пресс-служба ТРЦ.
Galaxy будет работать бесплатно, но не уточняется, как долго дети и взрослые смогут проводить время в Galaxy, не платя за развлечения.
Пока двери парка развлечений в Blockbuster Mall будут открыты ежедневно с 11:00-16:00. Каждый день там будут работать аттракционы, квесты, батуты и детские площадки, а на выходных будут проводить мастер-классы и аниматоры.
"К вашим услугам: развлекательные зоны, комната матери и ребенка, комната грудного кормления, зоны отдыха", - отметили в пресс-службе ТРЦ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уточняется, что в здании Blockbuster Mal есть обустроенное укрытие на случай возобновления обстрелов со стороны российской армии.
Также после паузы из-за боевых действий в столице Украины возобновил работу ЦУМ. Но там пока не работает паркинг.
С 8 апреля возобновляет работу ТРЦ River Mall, сообщение об этом опубликовано на его странице. В ближайшее время должны открыть также Lavina Mall и Mandarin Plaza.