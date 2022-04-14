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У київському ТРЦ Blockbuster Mall безплатний починає працювати парк розваг Galaxy
У Києві в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall з 15 квітня розпочинає роботу парк розваг Galaxy. Про це повідомила пресслужба ТРЦ.
Galaxy буде працювати безплатно, але не уточнюється, як довго діти та дорослі зможуть проводити час у Galaxy, не плативши за розваги.
Поки двері парку розваг у Blockbuster Mall будуть відчинені щодня з 11:00-16:00. Щодня там працюватимуть атракціони, квести, батути та дитячі майданчики, а на вихідних будуть проводити майстер-класи та аніматори.
"До ваших послуг: розважальні зони, кімната матері та дитини, кімната грудної годівлі, зони відпочинку", - зазначили у прес-службі ТРЦ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Уточнюється, що у будівлі Blockbuster Mal є облаштоване укриття на випадок відновлення обстрілу з боку російської армії.
Також після паузи через бойові дії у столиці України відновив роботу ЦУМ. Але там поки що не працює паркінг.
З 8 квітня поновлює роботу ТРЦ River Mall, повідомлення про це на його сторінці. Найближчим часом мають відкрити також Lavina Mall та Mandarin Plaza.