В Луганской области для раненых оккупантов не хватает мест в больницах

Российские захватчики начали строить в Луганской области модульные пункты скорой помощи. Койко-мест в больницах не хватает из-за большого количества раненых российских военных.

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Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Теперь нашли и где лечить раненых. Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, больше напоминающие беседки, чем лечебные заведения. Но это уже их дело и их отношение к собственным военным", - сказано в сообщении.

Недостает оккупантам не только больничных коек, но и медицинского персонала. Нехватку кадров россияне разрешили с помощью организации командировок с территории РФ. В Луганской области медикам обещают повышенную зарплату, а на основном месте работы - бесплатный отпуск.

Рассказали в Луганской ОВА и об отношении окупантов к гражданскому населению. Так, в Рубежном коммунальщики уже более трех месяцев не получают зарплату. Речь идет о работниках газовой службы, водоканала и электриках.

"Многие из них не получили документы РФ. Кто-то не хочет, кто-то – не может. Потому что ближайший пункт оформления и выдачи паспорта РФ – в Новоайдаре. Разными маршрутами необходимо преодолевать от 60 до 70 км с шестью блокпостами на пути. Конечно, за один день это сделать невозможно", – объясняют в ОВА.

Напомним, 7 марта на Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и Невского. Также захватчики обстреливали из артиллерии районы Новоселовского, Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Дибровы.