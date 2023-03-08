На Луганщині для поранених окупантів не вистачає місць у лікарнях

Російські загарбники почали будувати на Луганщині модульні пункти швидкої допомоги. Койко-місць у лікарнях не вистачає через велику кількість поранених російських військових.

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Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Тепер знайшли і де лікувати поранених. Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, аніж лікувальні заклади. Але то вже їхня справа та їхнє відношення до власних військових", - сказано у повідомленні.

Бракує окупантам не лише лікарняних ліжок, а й медичного персоналу. Нестачу кадрів росіяни вирішили за допомогою організації відряджень з території РФ. На Луганщині медикам обіцяють підвищену зарплату, а на осному місці роботу - безоплатну відпустку.

Розповіли в Луганській ОВА і про ставлення окупантів до цивільного населення. Так, у Рубіжному комунальники уже понад три місяці не отримуюють зарплату. Йдеться про працівників газової служби, водоканалу та електриків.

"Багато хто з них не отримав документи РФ. Хтось не хоче, хтось – не може. Бо найближчий пункт оформлення і видачі паспорту РФ – у Новоайдарі. Різними маршрутами необхідно долати від 60 до 70 км із шістьма блокпостами на шляху. Звісно, що за один день це зробити неможливо", - пояснюють в ОВА.

Нагадаємо, 7 березня на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Також загарбники обстрілювали з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви.