В Минсоцполитики объяснили, как будут фиксировать неимущественный ущерб украинцам от войны

В Украине внедряется Система учета неимущественного ущерба украинцам, нанесенного военными действиями.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Законопроект вводит Систему учета неимущественного вреда – инструмент для фиксации случаев утраты жизни, здоровья, семьи, вынужденного переселения или лишения доступа к образованию и медицине в результате войны.

Документ также регулирует создание и работу Реестра данных о детях, депортированных или принудительно перемещенных из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украина переживает беспрецедентную агрессию, нанесшую вред миллионам граждан: погибшим и их семьям, людям, получившим инвалидность из-за военных действий, вынужденным переселенцам, детям, потерявшим родителей, и тем, кто подвергся насилию.

Как отмечают в Минсоцполитики, в условиях беспрецедентной агрессии очень важно, чтобы поддержка пострадавших начиналась сразу после фиксации информации о них. Государственная политика должна быть направлена на оперативное выявление пострадавших, оценку их потребностей и обеспечение надлежащей социальной поддержки, помощи и реабилитации.

С этой целью Минсоцполитики внедряет Систему учета информации о вреде, основными направлениями работы которой являются:

учет людей, жизни и здоровью которых причинен вред в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

учет людей, жизни и здоровью которых причинен вред в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины; сбор, консолидация информации о пострадавших гражданах и дальнейшая помощь им в верификации данных по нанесенному ущербу;

сбор, консолидация информации о пострадавших гражданах и дальнейшая помощь им в верификации данных по нанесенному ущербу; учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим от войны.

Ключевым принципом изменений является обеспечение обменов между различными государственными реестрами и базами данных для облегчения сбора информации и минимальной бюрократической нагрузки на пострадавшего. Это позволит максимально оперативно фиксировать нанесенный ущерб.

Как отнестись к учету неимущественных потерь

Как пояснила в комментарии Delo.ua первая заместительница Министерства социальной политики Дарья Марчак, на первом этапе фиксации процедура не предусматривает участия гражданина.

"Мы соберем в одном месте информацию из существующих реестров и баз данных, которая может свидетельствовать о нанесении ущерба. Затем мы запустим возможность для всех предоставить информацию о вреде, причиненном им от войны", — пояснила Марчак.

Предусматриваются различные возможности выбрать способ подачи уведомления о причиненном ущербе:

через мобильное приложение Дія,

через портал Дія,

через социальный портал,

офлайн через центры предоставления административных услуг.

В перспективе каждое пострадавшее будет иметь возможность через единое окно получить полное досье о причиненном вреде и доступных ему видах поддержки.

Пострадавшие от войны: кого будет касаться учета неимущественных потерь

Принятый закон содержит список событий, вред от которых будет учтен. Это в частности:

гибель родного человека,

исчезновение без вести,

оставление ребенка без попечения родителей,

вред здоровью,

пытки,

лишение свободы,

сексуальное насилие,

перемещение, в частности принудительное,

депортация,

невозможность доступа к образованию, медицине и т.д.

Но это не исключительный список и правительство при необходимости может расширить его.

"Проще сказать, кого этот учет не касается — граждан Российской Федерации, если они не находились в Украине на законных основаниях. То есть мертвых солдат, которые граждане России, мы считать не будем. А вред, нанесенный гражданам России, законно находившимся в Украине — будем. Скажем, речь о россиянах, воюющих в составе сил обороны Украины", — подчеркнула Марчак.

Жаль для здоровья: как это будет трактовать правительство

Определение "вреда для здоровья", по словам Марчак, — это больше вопрос к медикам. "Существует Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. То есть если то, что произошло или продолжается с человеком, описано в классификации и было вызвано войной, то это наш случай", — пояснила она.

По словам чиновницы, установление причинно-следственной связи потребует большей вовлеченности врачей, но это и сейчас предусмотрено законодательством и информационными системами здравоохранения.

В министерстве подчеркивают, что учет данных о вреде – только первый инструмент для построения эффективной системы поддержки граждан, личным неимущественным правам которых причинен вред.

Следующим шагом станет разработка и принятие комплексного закона о мерах по поддержке пострадавших, подготовку которого Минсоцполитики уже приступило.