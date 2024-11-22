В Мінсоцполітики пояснили, як фіксуватимуть немайнову шкоду українцям від війни

В Україні запроваджується Система обліку немайнової шкоди українцям, завданої воєнними діями.

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Верховна Рада України ухвалила законопроект „Про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти Україниˮ.

Законопроєкт запроваджує Систему обліку немайнової шкоди – інструмент для фіксації випадків втрати життя, здоров’я, родини, вимушеного переселення чи позбавлення доступу до освіти та медицини через війну.

Документ також регулює створення та роботу Реєстру даних про дітей, депортованих або примусово переміщених через збройну агресію РФ проти України.

Україна переживає безпрецедентну агресію, яка завдала шкоди мільйонам громадян: загиблим і їхнім сім’ям, людям, що отримали інвалідність через воєнні дії, вимушеним переселенцям, дітям, які втратили батьків, та тим, хто зазнав насильства.

Як зазначають у Мінсоцполітики, в умовах безпрецедентної агресії надзвичайно важливо, щоб підтримка постраждалих розпочиналася одразу після фіксації інформації про них. Державна політика повинна бути спрямована на оперативне виявлення постраждалих, оцінку їхніх потреб і забезпечення належної соціальної підтримки, допомоги та реабілітації.

З цією метою Мінсоцполітики впроваджує Систему обліку інформації про шкоду, основними напрямками роботи якої є:

облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;

облік людей, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії російської федерації проти України; збір, консолідація інформації щодо постраждалих громадян та подальша допомога їм у верифікації даних щодо завданої шкоди;

збір, консолідація інформації щодо постраждалих громадян та подальша допомога їм у верифікації даних щодо завданої шкоди; облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали від війни.

Ключовим принципом змін є забезпечення обмінів між різними державними реєстрами та базами даних для полегшення збору інформації та мінімального бюрократичного навантаження на постраждалу особу. Це дозволить максимально оперативно фіксувати завдану шкоду.

Як податись до обліку немайнових втрат

Як пояснила в коментарі Delo.ua перша заступниця Міністерки соціальної політики Дарина Марчак, на першому етапі фіксації процедура не передбачає участі громадянина.

"Ми зберемо в одному місці інформацію з існуючих реєстрів та баз даних, яка може свідчити про завдання шкоди. Потім ми запустимо можливість для всіх подати інформацію про шкоду, завдану їм від війни", - пояснила Марчак.

Передбачаються різні можливості обрати спосіб подачі повідомлення про завдану шкоду:

через мобільний додаток Дія,

через портал Дія,

через соціальний портал,

офлайн через центри надання адміністративних послуг.

У перспективі кожна постраждала особа матиме можливість через єдине вікно отримати повне досьє про завдану шкоду та доступні їй види підтримки.

Постраждалі від війни: кого стосуватиметься облік немайнових втрат

Ухвалений закон містить перелік подій, шкода від яких буде облікована. Це зокрема:

загибель рідної людини,

зникнення безвісти,

залишення дитини без піклування батьків,

шкода здоров'ю,

катування,

позбавлення волі,

сексуальне насильство,

переміщення, зокрема примусове,

депортація,

неможливість доступу до освіти, медицини тощо.

Але це не виключний перелік і уряд за потреби може розширити його.

"Простіше сказати, кого цей облік не стосуватиметься - громадян Російської Федерації, якщо вони не перебували в Україні на законних підставах. Тобто мертвих солдат, які громадяни Росії, ми рахувати не будемо. А шкоду, завдану громадянам Росії, які законно перебували в Україні - будемо. Скажімо, мова про росіян, які воюють у складі сил оборони України", - наголосила Марчак.

Шкода для здоров'я: як це трактуватиме уряд

Визначення "шкода для здоров'я", за словами Марчак, - це більше питання до медиків. "Існує Міжнародна статистиична класифікація хворооб та проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Тобто якщо те, що сталось чи триває з людиною, описане в класифікації і було спричинено війною, то це наш випадок", - пояснила вона.

За словами чиновниці, встановлення причинно-наслідкового зв'язку потребуватиме більшої залученості лікарів, але це і зараз передбачено законодавством та інформаційними системами охорони здоров'я.

У міністерстві наголошують, що облік даних про шкоду - тільки перший інструмент для побудови ефективної системи підтримки громадян, особистим немайновим правам яких завдано шкоди.

Наступним кроком стане розробка та ухвалення комплексного закону про заходи з підтримки постраждалих, підготовку якого Мінсоцполітики уже розпочало.