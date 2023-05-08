В Минздраве анонсировали отмену карантина в Украине: оценивают готовность

Министерство здравоохранения рассматривает возможность отмены карантинных ограничений в Украине. Об этом заявил глава ведомства Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что в настоящее время власти уже пересматривают постановление Кабмина касательно карантина из-за COVID-19. В скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно связано как с противоэпидемическими ограничениями, так и с другими действиями в отношении субъектов хозяйствования во время карантина. Но мгновенно документ не отменят из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен из такого числа", – высказался Ляшко.

Напомним, 25 апреля Кабинет министров Украины в очередной раз продлил карантин. Предполагается, что ограничения будут действовать до 30 июня.

5 мая Всемирная организация здравоохранения заявила, что COVID-19 больше не является чрезвычайной ситуацией в глобальном масштабе, а пандемия завершается.