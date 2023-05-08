У МОЗ анонсували скасування карантину в Україні: оцінюють готовність

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість скасування карантинних обмежень в Україні. Про це заявив очільник відомства Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що наразі влада вже переглядає постанову Кабміну щодо карантину через COVID-19. Незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, адже вона повʼязана як із протиепідемічними обмеженнями, так і з іншими діями стосовно субʼєктів господарювання під час карантину. Але миттєво документ не скасують через економічні чинники.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", – висловився Ляшко.

Нагадаємо, 25 квітня Кабінет міністрів України вкотре продовжив карантин. Передбачається, що обмеження діятимуть до 30 червня.

5 травня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в глобальному масштабі, а пандемія завершується.