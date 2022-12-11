В Одессе перебои с водоснабжением из-за отключения света: горожан просят запастись водой

В некоторых районах Одессы из-за аварийных отключений электроэнергии возникли перебои с водоснабжением.

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Об этом сообщает Одесский городской совет.

"В результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала" возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ДТЭК возобновили энергопитание объектов "Инфоксводоканала", поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов.

"Работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. В случае аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", - подчеркнули в Одесском городском совете.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые снабжают водой жителей Заставы, Ленселища и Межлимания.

Отметим, более 1,5 миллионов человек на юге Одесской области остались без света после ударов российских беспилотников по энергосистеме региона.

Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара займет больше времени, чем обычно.

По состоянию на утро 11 декабря, в Одессе и области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Однако постепенно электроэнергия возвращается к потребителям.