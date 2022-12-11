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В Одесі перебої з водопостачанням через відключення світла: містян просять запастися водою
У деяких районах Одеси через аварійні відключення електроенергії виникли перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"У результаті аварійних відключень електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу", виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фахівці ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів "Інфоксводоканалу", тому ситуація із водопостачанням стабілізується протягом декількох годин.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень електрики просимо тримати у домівках певний запас питної води", - підкреслили в Одеській міській раді.
Наразі фахівці ДТЕК працюють над вирішенням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.
Зазначимо, понад 1,5 мільйона людей на півдні Одеської області залишилися без світла після ударів російських безпілотниківпо енергосистемі регіону.
Енергетикам вдалося подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури, але ліквідація наслідків цього удару займе більше часу, ніж зазвичай.
Станом на ранок 11 грудня, в Одесі та області тривають аварійні вимкнення електроенергії. Проте, поступово електроенергія повертається до споживачів.