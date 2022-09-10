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В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданского населения в войне РФ против Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на 9 сентября проверила и подтвердила данные 14 059 жертв среди гражданского населения в результате полномасштабной войны России против Украины.
Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.
"По состоянию на сегодняшний день нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения", - отметила Богнер.
Она подчеркнула, что фактические цифры, вероятно, намного больше.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, от 24 февраля Миссия ООН подтвердила, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных Российской Федерацией, или на контролируемых в то время российскими военными и связанными с ними вооруженными группами территориях. Из них 16 были найдены мертвыми, 166 освобождены.
Кроме того, в ООН зафиксировали ряд нарушений в отношении военнопленных.
"Нам был предоставлен беспрепятственный доступ к местам интернирования и содержания под стражей на территории, контролируемой Правительством Украины. Однако Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией, в том числе в районах, которые контролируются ее вооруженными силами и связанными вооруженными группами", – отметила Богнер.
По ее словам, это вызывает еще большее беспокойство, поскольку ООН было зафиксировано, что военнопленные, которые находились в плену Российской Федерации и содержались под стражей Вооруженными силами Российской Федерации или связанными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах несвободы не обеспечено питание, доступ к питьевой воде, медицинской помощи.
"Мы получили информацию об ужасной ситуации о состоянии здоровья украинских военнопленных, заключенных в исправительной колонии возле Еленовки. Сообщается, что многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом. Мы также зафиксировали много случаев, когда украинским военнопленным не разрешали сообщить об их плене, местонахождении и состоянии здоровья. Поэтому семьи пленных солдат отчаянно ищут информацию, поскольку они лишены права знать, что произошло с их близкими", - подчеркнула Богнер.
Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в колонии в оккупированном поселке Еленевка Донецкой области.
После масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.