В ООН подтвердили более 14 тысяч жертв среди гражданского населения в войне РФ против Украины

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на 9 сентября проверила и подтвердила данные 14 059 жертв среди гражданского населения в результате полномасштабной войны России против Украины.

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Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

"По состоянию на сегодняшний день нами проверено и подтверждено 14 059 жертв среди гражданского населения. В результате боевых действий погибли 5767 гражданских лиц, 8292 получили ранения", - отметила Богнер.

Она подчеркнула, что фактические цифры, вероятно, намного больше.

Кроме того, от 24 февраля Миссия ООН подтвердила, что по крайней мере 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территориях, оккупированных Российской Федерацией, или на контролируемых в то время российскими военными и связанными с ними вооруженными группами территориях. Из них 16 были найдены мертвыми, 166 освобождены.

Кроме того, в ООН зафиксировали ряд нарушений в отношении военнопленных.

"Нам был предоставлен беспрепятственный доступ к местам интернирования и содержания под стражей на территории, контролируемой Правительством Украины. Однако Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией, в том числе в районах, которые контролируются ее вооруженными силами и связанными вооруженными группами", – отметила Богнер.

По ее словам, это вызывает еще большее беспокойство, поскольку ООН было зафиксировано, что военнопленные, которые находились в плену Российской Федерации и содержались под стражей Вооруженными силами Российской Федерации или связанными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению, а в некоторых местах несвободы не обеспечено питание, доступ к питьевой воде, медицинской помощи.

"Мы получили информацию об ужасной ситуации о состоянии здоровья украинских военнопленных, заключенных в исправительной колонии возле Еленовки. Сообщается, что многие из них болеют инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом. Мы также зафиксировали много случаев, когда украинским военнопленным не разрешали сообщить об их плене, местонахождении и состоянии здоровья. Поэтому семьи пленных солдат отчаянно ищут информацию, поскольку они лишены права знать, что произошло с их близкими", - подчеркнула Богнер.

Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в колонии в оккупированном поселке Еленевка Донецкой области.

После масштабного убийства украинских военных пленных в Еленовке российская пропаганда начала кампанию, основная цель которой была обвинить Украину в трагедии. Американский телеканал CNN провел расследование и получил доказательства, опровергающие версию россиян.